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المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى تصدير إقليم كردستان النفط مباشرة إلى الشهر المقبل
2018/05/06 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع نظرت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بتصدير اقليم كردستان النفط المستخرج من الاقليم مباشرة، وقررت تأجيلها إلى يوم الثالث من الشهر المقبل لغرض تمكين المدعي عليه الثالث رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته من تقديم لائحته، بناءً على طلبه.  وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية […]

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