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ريال مدريد يسعى لخطف أومتيتي برشلونة
2018/05/06 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة كشفت صحف إسبانية عن خطة رئيس ريال مدريد ” فلورنتينو بيريز ” لتوجيه ضربة كروية من العيار الثقيل لغريمه التقليدي، نادي برشلونة، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحف أن ريال مدريد يرغب في ضم قلب الدفاع الفرنسي الشاب صامويل أومتيتي، من صفوف برشلونة، حتى لو كلفه الأمر دفع 60 […]

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