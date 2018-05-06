الاحصاء الزراعي:البرتقال الأكثر انتاجا من بين الحمضيات عام 2018

2018/05/06 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 6 ماي 2018 - 1:42 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الاحد، أن البرتقال في مقدمة الحمضيات الاكثر انتاجا من بين الحمضيات عام 2018.وقالت مديرية الاحصاء الزراعي التابع للجهاز في تقرير، إن”البرتقال كان الاكثر انتاجا بين الحمضيات الاخرى، حيث قدر انتاج البرتقال لعام 2018 بـ 72816 طـن للموسم الشتوي للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 6.2% عن الموسم الماضي”، موضحة أن”انتاج الليمون حامض بلغ 3710 طن بزيادة قدرت 4.1% عن الموسم الماضي”.وأضافت المديرية، أن “انتاج الليمون الحلو لعام 2018 بلغ 721 طن للمحافظات المشمولة بانخفاض قدرت نسبته 1.7% عن الموسم الماضي”، لافتة إلى أن “انتاج محصول اللالنكي قدر 2990 طن للموسم الشتوي الحالي للمحافظات المشمولة بارتفاع قدر نسبته 0.9% عن الموسم الماضي”.وتابعت، أن”انتاج النارنج بلغ 17393 طن للموسم الشتوي 2018، بزيادة قدرت نسبتها 2.2% عن الموسم الماضي”.وأشارت المديرية، إلى أن “الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان، اضافة الى عدم شمول محافظات كركوك والانبار وصلاح الدين بسبب الوضع الامني فيها”.

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