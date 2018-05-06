الحشد الشعبي يقتل أربعة

2018/05/06 | 13:45

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قتلت قوات الحشد الشعبي، الأحد، اربعة "دواعش" بقصف تجمعاً داخل الأراضي السورية.

وقال موفد إعلام الحشد الشعبي ان، قوات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي وباسناد من قوة مقاومة الدروع دمرت، ظهر الأحد، وكراً لتجمع عناصر "داعش" في قرية الدهاج الشرقي داخل الاراضي السورية.

واضاف الموفد ان، القوات تمكنت من قتل اربعة عناصر من التنظيم وجرح عدداً آخر منهم، فضلا عن تكبيدهم خسائر مادية جسيمة، لافتاً الى ان، العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة .

يذكر أن مدفعية اللواء دكت، مساء السبت، تجمعات لتنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع تل صفوك على الحدود العراقية السورية،، فيما نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة، صباح اليوم الأحد، استهدفت خلالها مقر يتواجد فيه قيادات بارزة من عصابات داعش الإرهابية والذي يقع جنوبي منطقة الدشيشة داخل الاراضي السورية وقد حققت هذه الضربة هدفها بعد أن دمرت الموقع بالكامل.

2018-05-06

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