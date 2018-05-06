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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة اوقاف الاقليم: سنلغي نظام الادخار من رواتب موظفي كوردستان

6 مايو, 2018 | 1:21 م - عدد القراءات: 19 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن وزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان “بشتيوان صادق” اليوم الاحد،ان حكومة الاقليم ستلغي نظام الادخار من رواتب الموظفين.

وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه “الموقف العراقي” ان “وزير الاوقاف بالوكالة بشتيوان صادق، اجتمع بعدد من رجال الدين في مدينة أربيل”.

وأضاف البيان، أن “صادق طمأن رجال الدين بأن الحكومة وبغض النظر عن تعديل نظام الادخار من الرواتب، ستقوم بإلغاء هذا النظام في المستقبل، وستصرف رواتب الموظفين كاملة كما هي”.

وكانت حكومة اقليم كوردستان، بدأت في شباط 2016، تطبيق نظام الادخار من رواتب الموظفين، بنسب تراوحت بين 15% الى 75%، ومن ثم أجرت تعديلا في اذار الماضي على نظام الادخار من رواتب موظفي الوزارات المدنية، وبنسب تراوحت بين 10% الى 30%.

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