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هزة أرضية بقوة 3 درجات في الكويت
2018/05/06 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر، شرق منطقة كبد وجنوب منطقة الجهراء.

وقال بيان صحفي صادر عن المعهد واطلعت عليه // وكالة انباء الطلبة// إن “الهزة وقعت في تمام الساعة 1:50 صباح اليوم بالتوقيت المحلي […]

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