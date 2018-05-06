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2018/05/06 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.سحر أحمد علي الحاره  

 

يا لنا والشَّهيدُ دونَ دمشقٍ 

هو جيشُ الشّهيدِ ليثاً ولبوه

ماسواها واللاّذقيةُ في بيروت

إلا ّلعروتينِ بعروه

أنا سوريّةٌ وكلُّ ورودِ الشّامِ

لولا الدّولارُ ياناسُ أخوه

       **

أحرثُ القدسَ أزرعُ الجنَّ والأنسَ

لأجني ماشاءت العذراءُ وشاؤوا

أنا سوريّةٌ وكلّ طيوفِ الشّامِ

في الشّامِ عزّةٌ وإباءُ

كلّ عام وأنتم شهداءُ

كلّ عامٍ وأنتمُ أحياءُ..؟!!

       

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