2018/05/06 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سحر أحمد علي الحاره

يا لنا والشَّهيدُ دونَ دمشقٍ

هو جيشُ الشّهيدِ ليثاً ولبوه

ماسواها واللاّذقيةُ في بيروت

إلا ّلعروتينِ بعروه

أنا سوريّةٌ وكلُّ ورودِ الشّامِ

لولا الدّولارُ ياناسُ أخوه

**

أحرثُ القدسَ أزرعُ الجنَّ والأنسَ

لأجني ماشاءت العذراءُ وشاؤوا

أنا سوريّةٌ وكلّ طيوفِ الشّامِ

في الشّامِ عزّةٌ وإباءُ

كلّ عام وأنتم شهداءُ

كلّ عامٍ وأنتمُ أحياءُ..؟!!

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