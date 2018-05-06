بحر العلوم: ارتفاع اسعار النفط متعلق بالاتفاق النووي

2018/05/06 | 13:50

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المعلومة/بغداد..

أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية إبراهيم بحر العلوم، الأحد، أن ارتفاع اسعار النفط العالمية لا تتعلق بقضايا العرض والطلب بقدر تعلقها بالتطورات السياسية في المنطقة، مشيرا إلى أن اسعار النفط ستهبط مجددا إذا لم تنسحب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي.

وقال بحر العلوم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الارتفاع الذي تشهده اسعار النفط العالمية متعلق بالتطورات السياسية في المنطقة والعالم وتحديدا بالاتفاق النووي الإيراني الذي تهدد الولايات المتحدة الأميركية بالاعلان عن الانسحاب منه في الثاني عشر من ايار الحالي”.

وأضاف بحر العلوم، أنه “إذا مرت الامور بهدوء خلال الاسبوع المقبل فيما يتعلق بالاتفاق النووي فستعاود اسعار النفط الى الانخفاض بشكل معقول وتصل إلى معدلات 60 دولارا للبرميل”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في وقت سابق عن اصداره أمرا بتشكيل اللجنة العليا للبحث عن الاقتصاد البديل والانتقال من الاعتماد على النفط الى بدائل اخرى، مشيرا إلى أن العالم بدأ ينظر للعراق نظرة ايجابية.



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