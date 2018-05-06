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إعادة فتح الطريق الرابط بين بعشيقة وعقرة بعد إغلاقه لأكثر من 3 سنوات
2018/05/06 | 13:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نينوى ـ واع افتتح رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، اليوم الاحد، الطريق الرابط بين ناحية بعشيقة ومحافظة عقرة بعد غلق دام اكثر من ثلاثة اعوام.

وقال الكيكي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) اننا “تمكنا بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان من افتتاح الطريق الرابط بين بعشيقة وعقرة بعد اغلاقه لاكثر من ثلاثة اعوام خلال […]

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