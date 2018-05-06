العراق والأردن يتفقان على حل الأزمة السورية ويؤكدان : لا يهمنا شخص بقدر الشعب

2018/05/06 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة ) … اكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، أنه اتفق مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري على التحرك لإيجاد حل للأزمة السورية سياسيا، فيما اشار الجعفري إلى أنه لا يهمنا شخص بقدر ما يهمنا الشعب.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع الجعفري في عمان، إن ‘القضية السورية تهم الجانبين العراقي والأردن”، مشيرا إلى أن ‘الأزمة السورية تشكل كارث ويجب التوصل إلى حل يضمن الحفاظ على الدم السوري’.

وأضاف الصفدي، أنه ‘اتفق مع الجعفري على التحرك لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية’، مؤكدا في الوقت ذاته أن ‘داعش مايزال يشكل خطراً أمنيا رغم القضاء عليه عسكريا في العراق واجزاء واسعة من سوريا’.

من جانبه أكد الجعفري، أن ‘ما جرى في الأزمة السورية هو تغييب لإرادة الشعب’، مؤكدا أن ‘ما يهمنا هو الشعب وليس الشخص’.

وشدد الجعفري على ضرورة ‘عودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية’ .

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