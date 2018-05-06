الحدود العراقية السورية : الحشد الشعبي يحبط تسلل إرهابيين قدموا من الداخل السوري

2018/05/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان للحشد الشعبي ذكر اليوم الاحد أن عناصر أمنية أفشلت عملية تسلل لإرهابيين من "داعش" في معبر تل صفوك الحدودي مع سورية ، مبيناَ ان القوة تعاملت مع العناصر الإجرامية ومنعتها من التسلل.وأضاف البيان أن الإرهابيين حاولوا استغلال سوء الأوضاع المناخية وهطول الأمطار في المنطقة لتحقيق غايتهم في التسلل الى داخل العراق.إلى ذلك ، دكت مدفعية الحشد الشعبي مساء السبت تجمعات للإرهابيين على الحدود العراقية السورية.وكان طيران الجو العراقي وجه صباح اليوم ضربات موجعة لأهداف معينة داخل الاراضي السورية ، مبينا أن الهدف من العملية العسكرية هو قصف اجتماع لقيادات العصابات الإرهابية في منطقة دشيش جنوب سورية.انتهىم .

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