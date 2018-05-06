2018/05/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، تأجيل دعوى "تصدير اقليم كردستان النفط المستخرج من الاقليم مباشرة" إلى الثالث من شهر حزيران المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة كافة، ونظرت طلب المدعي وزير النفط/ اضافة لوظيفته بالزام المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته، بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية".

واضاف أن "الجلسة شهدت حضور اطراف الدعوى جميعهم ومن بينهم الاشخاص الثالثة الذين ادخلتهم المحكمة للوقوف على ما يلزم لحسم الدعوى، وهم وكلاء رئيس مجلس الورزاء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس وزراء اقليم كردستان/ اضافة إلى وظائفهم".

واشار إلى ان "وكيل المدعي عليه الثالث رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته طلب امهاله وتأجيل الدعوى لغرض تقديم لائحته الجوابية"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت- بعد اتفاق الاطراف- تأجيل الدعوى إلى يوم 3 من الشهر المقبل لتمكينه من ذلك".

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