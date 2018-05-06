مجلس البصرة يثير ملف فساد الموانئ في اجتماعه مع العبادي

2018/05/06 | 14:00

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المعلومة/بغداد ..

كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري, الاحد, عن عزمه طرح ملف الفساد في الموانئ والمنافذ الحدودية خلال اجتماع مجلس المحافظة برئيس الوزراء حيدر العبادي, مشيرا إلى أن المجلس سيطرح خلال الاجتماع قضية البترو دولار ونقل الصلاحيات الوزارية وانهاء المشاريع.

وقال المنصوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ملف الفساد في الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية سيطرح أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي لانهاء الفساد وضياع الاموال في تلك المنافذ”، مبينا أن “تسع جهات حكومية مختلفة تسيطر على الموانئ ما زاد من الاجراءات الروتينية والفساد الاداري والمالي”.

وأضاف المنصوري، أن “المجلس سيطرح خلال الاجتماع ملف بصرف اموال المحافظة والمشاريع غير المكتملة واموال البترودولار ونقل الصلاحيات الوزارية والاهتمام في المحافظة”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل في وقت سابق من اليوم الأحد إلى محافظة البصرة، وذلك للترويج لحملته الانتخابية في المحافظة.



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