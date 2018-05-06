2018/05/06 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العبادي يتفقد مشروع مجاري القبلة ويدعو لتحقيق الاستفادة القصوى منه

06/05/2018 13:26:00 PM | عدد القراءات : 28

واع / البصرة

تفقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الأحد، مشروع مجاري منطقة القبلة في محافظة البصرة، فيما دعا إلى تحقيق الاستفادة القصوى منه.

وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تفقد مشروع مجاري منطقة القبلة في محافظة البصرة، واجرى جولة راجلة في موقع العمل”.

واكد العبادي، على “اهمية زيادة وتيرة العمل في هذا المشروع الحيوي وتحقيق الاستفادة القصوى منه”، مشيرا الى ان “الكفاءات العراقية ستحقق نجاحاً في حملة البناء والإعمار وتطوير الخدمات”.

واثنى رئيس الوزراء على “جهود العاملين في الموقع وحثهم على بذل اقصى جهد لتطوير العمل وخدمة المواطنين”.

ت:ح.ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / العبادي يتفقد مشروع مجاري القبلة ويدعو لتحقيق الاستفادة القصوى منه) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / العبادي يتفقد مشروع مجاري القبلة ويدعو لتحقيق الاستفادة القصوى منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).