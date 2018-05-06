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معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: أمريكا تريد إقليم كوردستان قوي في إطار العراق
2018/05/06 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشعر بالقلق من انقسام الكورد

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