2018/05/06 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مدفعية قوات سرايا انصار العقيدة في الحشد الشعبي من دك موقعا لتجمع عصابات داعش الارهابية في سوريا .وذكرموقع اعلام الحشد :" ان اللواء الـ28 استهدف تجمعا لعصابات داعش الاجرامية في قاطع تل صفوك على الحدود السورية العراقية .واضاف :" ان القوات تصدت الى عملية تسلل قامت بها عصابات داعش على الحدود العراقية السورية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفعية الحشد تضرب مواقع داعش في سوريا) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفعية الحشد تضرب مواقع داعش في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).