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مدفعية الحشد تضرب مواقع داعش في سوريا
2018/05/06 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت مدفعية قوات سرايا انصار العقيدة في الحشد الشعبي من دك موقعا لتجمع عصابات داعش الارهابية في سوريا .وذكرموقع اعلام الحشد :" ان اللواء الـ28 استهدف تجمعا لعصابات داعش الاجرامية في قاطع تل صفوك على الحدود السورية العراقية .واضاف :" ان القوات تصدت الى عملية تسلل قامت بها عصابات داعش على الحدود العراقية السورية .

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