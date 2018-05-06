اسرائيل تطلق مبادرة بشأن العراق

2018/05/06 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، صفحة جديدة على فيسبوك باسم "إسرائيل باللهجة العراقية".

وقالت الخارجية في تغريده نشرتها على حسابها باللغة العربية في تويتر إن هذه الخطوة تهدف "لخلق تواصل وحوار مثمر بين الشعبين الإسرائيلي والعراقي وإظهار الوجه الحقيقي لإسرائيل".

وكتبت في صفحتها على فيسبوك "إسرائيل باللهجة العراقية" أن هناك "تاريخا حافلا يجمع اليهود ببلاد الرافدين بعد أن عاشوا فيه أكثر من 2500 عام".

وأضافت أن "المتحدرين من بلاد الرافدين لا يزالون يحملون ذكرياتهم ومساهماتهم في بناء العراق الحديث".

يشار الى أن زهاء 150 ألف يهودي كانوا يعيشون في العراق قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، لكنهم نزحوا بشكل جماعي بين 1948 و1951 مع اتساع نطاق أعمال العنف ضدهم في المنطقة بأسرها.

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