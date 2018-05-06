التشكيلة المتوقعة لموقعة

2018/05/06 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب ملعب "كامب نو" لمشاهدة القمة التقليدية المرتقبة مساء اليوم الأحد، بين قطبي كرة القدم برشلونة المتوج بطلاً للدوري والكأس المحليين، وغريمه ريال مدريد الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث توالياً.ريال مدريدكيلور نافاس، ناتشو فيرنانديز، خيسوس فاييخو، سيرجيو راموس، مارسيلو، كاسيميرو، توني كروس، لوكاس فاسكيز، ماركو أسينسيو، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما.

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