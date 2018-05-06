الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


التشكيلة المتوقعة لموقعة
2018/05/06 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب ملعب "كامب نو" لمشاهدة القمة التقليدية المرتقبة مساء اليوم الأحد، بين قطبي كرة القدم برشلونة المتوج بطلاً للدوري والكأس المحليين، وغريمه ريال مدريد الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث توالياً.ريال مدريدكيلور نافاس، ناتشو فيرنانديز، خيسوس فاييخو، سيرجيو راموس، مارسيلو، كاسيميرو، توني كروس، لوكاس فاسكيز، ماركو أسينسيو، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشكيلة المتوقعة لموقعة "كلاسيكو الارض") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشكيلة المتوقعة لموقعة "كلاسيكو الارض") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجعفري: استطعنا كسر شوكة الإرهاب بعد توحد خطاب القوى السياسية
⋙ قيادي بالمجلس الوطني الكوردي: حزب الاتحاد الديمقراطي يتبنى عقلية مستبدة في كوباني
⋙ نيجيرفان بارزاني يطمئن الناخبين الكورد ويأمل الوحدة في بغداد
⋙ الهجرة تعلن إعادة نازحي صلاح الدين الاسبوع المقبل
⋙ واع / انجاز أكثر من 1500 معاملة للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم جراء عمليات الارهاب
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. ملاك الكويتية "تنهار بالبكاء" .. وتصرح "انا وقحة"!
⋙ حكم الفيديو يرتكب خطأ فادحاً في الدوري الأسترالي
⋙ بالصور- في ذكرى افتتاحه للجمهور.. 10 معلومات عن برج إيفل
الأكثر شيوعا