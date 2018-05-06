أمنية اتحاد الكرة ترفع توصية بمعاقبة شخصين في رابطتي الزوراء والجوية

2018/05/06 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:كشف مصدر رياضي رفيع، اليوم الاحد، عن رفع اللجنة الامنية في اتحاد الكرة توصية بمعاقبة شخصين في رابطتي فريقي الزوراء والجوية.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "اللجنة الامنية في اتحاد الكرة رفعت توصية بمعاقبة وحرمان رئيس رابطة نادي الزوراء امير المالكي ونائب رئيس رابطة القوة الجوية ضياء ابو برير بسبب بعض التصرفات المسيئة التي ارتكبوها خلال مباريات الدوري الممتاز".

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واضاف ان "العقوبة هي عدم التواجد في الملاعب لستة ادوار متتالية ضمن دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي".يشار الى ان لجنة الانضباط اعلنت في وقت سابق، بأنها ستضع اكثر من 16 مشجع في فرق مختلفة تحت المراقبة الامنية.

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