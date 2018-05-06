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المرشحون للقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن هذا الموسم
2018/05/06 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تم الكشف عن مرشحي الـ EA للقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي حيث يتبارى ستة لاعبين على الوصول للقب الكبير .

فهناك منافسة بين محمد صلاح ، هاري كين ، دي خيا ، ستيرلينج ، دي بروين وتاركوسكي حيث يطمح كل منهم في أن يتمكن من تحقيق لقب الأفضل.

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