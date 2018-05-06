ترتيب هدافي الحذاء الذهبي هذا الموسم 2017 - 2018 – ميسي يسبق صلاح

2018/05/06 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد - مازن الريس

تزعم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي ترتيب هدافي الحذاء الذهبي بعد مباراته التاريخية أمام واتفورد 5-0 السبت 17 أذار/مارس في المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وزاد تصدر صلاح (25 عاماً) لجدول ترتيب هدافي الحذاء الذهبي هذا الموسم 2017 – 2018 وقتها من أسهم لاعب ليفربول الجديد ومن ثمنه أيضاً، خاصة وقد أصبح أحد أكثر الأسماء تداولاً في سوق الانتقالات الصيفية قبل أشهر على انطلاقها.

وامتلك صلاح بعد مباراة ليفربول وواتفورد في مارس 28 هدفاً وما مجموعه 56 نقطة إذ يتم ضرب الهدف في الدوري الإنكليزي الممتاز بنقطتين، وقد تجاوز ميسي هداف الدوري الإسباني وأشد منافسيه على اللقب بفارق ثلاثة أهداف حينها.

واستفاد صلاح كحال ميسي والعديد من حاملي لقب الحذاء الذهبي السابقين، استفاد من تصنيف الدوري الإنكليزي في المستوى الأول (يضرب الهدف به بنقطتين)، وهي القاعدة المعتمدة بالنسبة للدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني أيضاً بينما يضرب الهدف بنقطة ونصف في الدوريات الأوروبية الأقل صعوبة.

وينال جائزة الحذاء الذهبي من يملك أعلى رصيد من النقاط، ولم يسبق أنّ فاز بها أي لاعب مصري أو عربي أو حتى أفريقي.

وينحصر الصراع بين صلاح وميسي منطقياً دون إنكار احتمال حدوث مفاجآت تتعلق بزعامة ترتيب هدافي الحذاء الذهبي هذا الموسم.

وابتعد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الحذاء الذهبي بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الحية قبل فترة المباريات الدولية، قبل أن يعود الأخير بهاتريك يوم السبت 8 نيسان/أبريل ومن ثم استلم الأرجنتيني الريادة مع نهاية شهر أبريل. ولم يسبق لأحد لاعبي الدوري الإنكليزي أن نال جائزة الحذاء الذهبي منفرداً منذ أن حصدها البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد 2007-2008 بتسجيله 31 هدفاً، علماً أنّ الدون انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في 2009، وقد سبق ونالها سواريز مع ليفربول بالشراكة مع رونالدو في 2013 – 2014.

ويبدو صلاح قريباً جداً من مسألة حسم لقب هداف الدوري الممتاز.

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