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#مصطفى مجدي الجمال - حاورت خالد محيى الدين
2018/05/06 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مصطفى_مجدي_الجمال رحم الله المناضل الفذ خالد محيى..

أيقونة السمو الأخلاقي والثوري..

أحد الذين حملوا أرواحهم على أكفهم بالنضال السري في سلاح الفرسان (المدرعات) بالجيش أيام الملكية..

وفي مجلس قيادة الثورة مناضلاً من أجل إنجاز أهدافها في العدالة الاجتماعية والاستقلال والديمقراطية..

وزعيمًا مرموقًا في حركة السلام العالمية..

ومتزعمًا للمعارضة الجذرية في مواجهة نظامي السادات ومبارك..ورغم أنني لم أشرف بمزاملته في ......

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