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القبض على ثمانية متهمين في الديوانية
2018/05/06 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ ووكالة انباء الطلبة اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، القبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وسط المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان لها تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “مركزي عفك والتحدي وبالتعاون مع قسمي مكافحة الاجرام والاسرة، نفذوا عملية امنية واسعة في محافظة الديوانية، اسفرت بالقبض على 8 متهمين […]

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