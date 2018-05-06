القبض على ثمانية متهمين في الديوانية

2018/05/06 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ووكالة انباء الطلبة اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، القبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وسط المحافظة.وذكرت المديرية في بيان لها تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “مركزي عفك والتحدي وبالتعاون مع قسمي مكافحة الاجرام والاسرة، نفذوا عملية امنية واسعة في محافظة الديوانية، اسفرت بالقبض على 8 متهمين […]

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