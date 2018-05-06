الاعلام الامني يوضح حقيقة اغتيال حارسي مركز انتخابي وضابط وعنصر في الحشد ببغداد

2018/05/06 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضح مركز الاعلام الامني حقيقة اغتيال حارسي مركز انتخابي وضابط في الجيش العراقي وعنصر من الحشد في بغداد.وذكر المركز في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن {اغتيال حارسي مركز انتخابات بأعيرة نارية في الأعظمية شمالي بغداد}، كذلك لا صحة للأنباء حول {اغتيال ضابط في الجيش العراقي وعنصر من الحشد بمنطقة الشرطة الخامسة والحبيبية في بغداد} ".واضاف " كما يدعو مركز الإعلام الأمني للاعتماد على مصادر الأخبار الرسمية ومن قنواتها المخولة بدل الترويج لانباء تحاول خلق حالة من الرعب والفوضى على حساب الشعب العراقي".وأكد البيان أن " المركز يحتفظ بحق مقاضاة وسائل الاعلام المغرضة بالتنسيق مع هيأة الاعلام والاتصالات".انتهى

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