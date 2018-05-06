2018/05/06 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



ذكرت تقارير سعودية، الاحد، انه من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الاتفاق السعودي قريبا، تجديد عقد مدافع منتخبنا الوطني العراقي أحمد إبراهيم، بعدما وافقت على طلبه بزيادة راتبه بمعدل 30%.

ويتبع الاتفاق سياسة التعاقدات القصيرة، مع اللاعبين غير المحليين، إذ استقطب مدافعه العراقي، الموسم الماضي، ويسعى إلى تجديد عقده لمدة موسم آخر.

وشارك أحمد إبراهيم في 23 مواجهة بالدوري السعودي، صنع خلالها 3 أهداف، كما قاد فريقه إلى التتويج ببطولة تبوك الودية، الصيف الماضي، بهدفه الحاسم في نصف النهائي.

وتعرض المدافع العراقي إلى 4 إنذارات طوال الموسم، وإلى البطاقة الحمراء مرة واحدة.

وأنهى الاتفاق موسمه الأخير في الدوري، محتلا المركز الرابع، برصيد 36 نقطة.انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدافع عراقي يقترب من التجديد لناديه السعودي) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدافع عراقي يقترب من التجديد لناديه السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).