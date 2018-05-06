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أحمد ابراهيم يقترب من تجديد عقده مع ناديه السعودي
2018/05/06 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة ذكرت تقارير سعودية، اليوم الاحد، انه من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الاتفاق السعودي قريبا، تجديد عقد مدافع منتخبنا الوطني العراقي أحمد إبراهيم، بعدما وافقت على طلبه بزيادة راتبه بمعدل 30%.

ويتبع الاتفاق سياسة التعاقدات القصيرة، مع اللاعبين غير المحليين، إذ استقطب مدافعه العراقي، الموسم الماضي، ويسعى إلى تجديد عقده لمدة […]

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