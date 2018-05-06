الحشد يستهدف وكراً لداعش داخل الأراضي السورية

2018/05/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز / بغداد أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن تدمير أحد أوكار تنظيم داعش داخل الأراضي السورية بالقرب من الحدود مع العراق.وذكر بيان للحشد، تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “قوات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي وباسناد من قوة مقاومة الدروع، دمرت وكراً لتجمع عناصر داعش في قرية الدهاج الشرقي داخل […]

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