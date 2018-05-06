الاعلام الامني ينفي اغتيال حارسي مركز انتخابي وضابط وعنصر بالحشد في بغداد

2018/05/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:نفى مركز الاعلام الامني، اليوم الاحد، الاخبار التي جرى تداولها عن اغتيال حارسي مركز انتخابي وضابط في الجيش وعنصر من الحشد الشعبي، في العاصمة بغداد.وقال المركز في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه، "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اغتيال حارسي مركز انتخابي بأعيرة نارية في منطقة الأعظمية شمالي بغداد".

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واضاف "كذلك لا صحة للأنباء حول اغتيال ضابط في الجيش العراقي في منطقة الشرطة الخامسة، وعنصر من الحشد الشعبي في منطقة الحبيبية ببغداد".ودعا المركز وسائل الاعلام الى "الاعتماد على مصادر الأخبار الرسمية ومن قنواتها المخولة بدل الترويج لانباء تحاول خلق حالة من الرعب والفوضى على حساب الشعب العراقي".واكد على ان المركز "يحتفظ بحق مقاضاة وسائل الاعلام المغرضة بالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات".

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