الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الاعلام الامني ينفي اغتيال حارسي مركز انتخابي وضابط وعنصر بالحشد في بغداد
2018/05/06 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:نفى مركز الاعلام الامني، اليوم الاحد، الاخبار التي جرى تداولها عن اغتيال حارسي مركز انتخابي وضابط في الجيش وعنصر من الحشد الشعبي، في العاصمة بغداد.وقال المركز في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه، "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اغتيال حارسي مركز انتخابي بأعيرة نارية في منطقة الأعظمية شمالي بغداد".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضاف "كذلك لا صحة للأنباء حول اغتيال ضابط في الجيش العراقي في منطقة الشرطة الخامسة، وعنصر من الحشد الشعبي في منطقة الحبيبية ببغداد".ودعا المركز وسائل الاعلام الى "الاعتماد على مصادر الأخبار الرسمية ومن قنواتها المخولة بدل الترويج لانباء تحاول خلق حالة من الرعب والفوضى على حساب الشعب العراقي".واكد على ان المركز "يحتفظ بحق مقاضاة وسائل الاعلام المغرضة بالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني ينفي اغتيال حارسي مركز انتخابي وضابط وعنصر بالحشد في بغداد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني ينفي اغتيال حارسي مركز انتخابي وضابط وعنصر بالحشد في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الجعفري: استطعنا كسر شوكة الإرهاب بعد توحد خطاب القوى السياسية
⋙ قيادي بالمجلس الوطني الكوردي: حزب الاتحاد الديمقراطي يتبنى عقلية مستبدة في كوباني
⋙ نيجيرفان بارزاني يطمئن الناخبين الكورد ويأمل الوحدة في بغداد
⋙ الهجرة تعلن إعادة نازحي صلاح الدين الاسبوع المقبل
⋙ واع / انجاز أكثر من 1500 معاملة للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم جراء عمليات الارهاب
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. ملاك الكويتية "تنهار بالبكاء" .. وتصرح "انا وقحة"!
⋙ حكم الفيديو يرتكب خطأ فادحاً في الدوري الأسترالي
⋙ بالصور- في ذكرى افتتاحه للجمهور.. 10 معلومات عن برج إيفل
الأكثر شيوعا