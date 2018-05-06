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الحشد الشعبي في العراق يعلن مقتل 4 من داعش وتدمير وكر تابع لهم داخل الأراضي السورية
2018/05/06 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق مقتل 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير وكر تابع لهم في قرية الدهاج الشرقي داخل الأراضي السورية.

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