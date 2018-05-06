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الإعلام الأمني يصدر توضيحاً بشأن اغتيال أربعة أشخاص بينهم ضابط
2018/05/06 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أصدر مركز الاعلام الامني، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن اغتيال اربعة اشخاص في العاصمة بغداد، بينهم ضابط.

وقال المركز في بيان ورد لشفق نيوز "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اغتيال حارسي مركز انتخابات بأعيرة نارية في الأعظمية شمالي بغداد، كذلك لا صحة للأنباء حول اغتيال ضابط في الجيش العراقي وعنصر من الحشد بمنطقة الشرطة الخامسة والحبيبية في بغداد".

ودعا المركز في بيانه الى "الاعتماد على مصادر الأخبار الرسمية ومن قنواتها المخولة بدل الترويج لانباء تحاول خلق حالة من الرعب والفوضى على حساب الشعب العراقي".

واشار الى ان "المركز يحتفظ بحق مقاضاة وسائل الاعلام المغرضة بالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات".

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