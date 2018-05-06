بالصور- في ذكرى افتتاحه للجمهور.. 10 معلومات عن برج إيفل

2018/05/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برج إيفل أحد أهم معالم مدينة باريس إن لم يكن أهمها، ومزار سياحي عالمي، وتمر اليوم ذكرى افتتاحه للجمهور لأول مرة في عام 1889م، ومنذ ذلك الوقت وهو يستقبل ملايين الزوار كل عام.وإليكم 10 معلومات حول برج إيفل.

1- يقع البرج في شامب دي مارس "ساحة مارس"، بالقرب من نهر السين.

2- بدأت أعمال إنشاء البرج في 26 يناير 1887م، بمشاركة 50 مهندسًا و300 عامل.

3- تم الانتهاء من أعمال بناء البرج في 1 مارس عام 1889م، على يد المهندس جوستاف إيفيل، وتم افتتاحه أمام الجمهور في 6 مايو من نفس العام، أي اليوم تحل الذكرى الـ129 له.

4- يصل ارتفاعه إلى 324 متر، ويعتبر أطول مباني العاصمة الفرنسية باريس، وكان الأطول عالميًا حتى 1930 بعدما تم بناء مبنى كرايسلر في نيويورك.

5- للبرج أربعة أعمدة يركز عليها مكونة فيما بينها قاعدة أبعادها 125*125 مترًا، بمساحة 15،625 متر مربع، ويتكون من 18،038 قطعة حديد، و2.5 مليون مسمار، ويزن البرج أكثر من 10 آلاف طن.

6- يستهلك البرج 60 طنًا من الدهانات كل 7 سنوات لحمايته من التآكل.

7- يحتوي برج ايفيل على ثلاثة أقسام مُخصصة للزوار والسياح، حيث أن الجزئين الأول والثاني يمكن الوصول اليهما عن طريق السلالم أما الجزء الثالث فيمكن الوصول اليه بواسطة المصعد فقط.

8 - يحمل برج إيفل لقب "السيدة الحديدية"، واللون الأصلي للبرج كان أحمر.

9 - برج إيفل أحد أكثر الأماكن زيارة في العالم، حيث زاره في 2017 فقط، نحو 6.2 مليون سائح.

10 - تنتشر حول العالم نُسخ مقلدة ومصغرة للبرج، مثل في الصين وبلغاريا والدنمارك.

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