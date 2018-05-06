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الاعلام الامني ينفي اغتيال حارسي مركز انتخابات وضابط بأعيرة نارية في العاصمة
2018/05/06 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

نفى مركز الاعلام الامني, اليوم الاحد, اغتيال حارس مركز انتخابي وضابط في الجيش باعيرة نارية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان, للمركز, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, انه” ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن ( اغتيال حارسي مركز انتخابات بأعيرة نارية في الأعظمية شمالي بغداد )، مؤكدا, لا صحة للأنباء […]

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