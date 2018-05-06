عمليات بغداد توجه بتسهيل حركة الإعلاميين الحاملين لباج المفوضية بيوم الانتخابات

2018/05/06 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..وجّهت قيادة عمليات بغداد , الأحد , القوات الأمنية بتسهيل حركة الإعلاميين الحاملين لباج المفوضية بيوم الانتخابات.وقال مدير قسم الإعلام بالقيادة العميد قاسم عطية فارس في مؤتمر صحفي, حضرته اسيا الاخبارية, إنه “تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد, تم توجيه ضباط الاعلام في الفرق (الجيش والشرطة) بتسهيل حركة الاعلاميين والصحافيين […]

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