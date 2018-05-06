بغداد بداية القرن العشرين وأشهر موكب حسيني وأشهر مقرئ ومجلس العزاء الملكي

2018/05/06 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طارق حرب

في سلسلة التراث البغدادي كانت لنا محاضرة عن المواكب الحسينيه ومجالس العزاء ومن تولى القراءة في عاشوراء ومجلس العزاء الملكي الذي أنشأه الملك فيصل الاول وبداية القرن العشرين كان أشهر مقرئ في بغداد وبلا منازع هو الملا سلمان الكرخي من بين جميع من تولى القراءة في عاشوراء وكان موكب عزاء الكرخ الاشهر والاكبر في بغداد حيث يجتمع أهالي كرخ بغداد بجميع محلاتها في ذلك الزمان أي سكان الشيخ بشار وعلاوي الحله والشواكه والكريمات ومحلة الذهب والجعيفر والسيف وهذه الكرخ في بغداد ذلك الزمان حيث تأتي المواكب الحسينيه من هذه المحلات الى ساحة السويدي (ساحة الشهداء) التي كانت ساحه واسعه تجتمع فيها كل مواكب الكرخ وعندها يتم تهيئة كرسي للملا سلمان المقرئ الشاعر الشعبي المأساوي الكبير ويقوم بالقاء أشعاره بطريقته الخاصه الممزوجة بالتمثيل كحركة اليدين والوجه مما يهز المشاعر وبعدها تتولى المواكب السير شمالا والى بيت عائلة النواب صاحب الاطلاله على نهر دجله وموقعها ثانويه الكرخ ومستشفى الكرخ في محلة الجعيفر هذه الدار التي قيلت فيها البسته البغداديه المشهوره:-

بشريعة النواب يسبح حبيبي

وبجاه خضر ألياس هو نصيبي

بسبب إطلالة الدار على النهر وشريعتها التي كانت محلا للسبح وبعد تجمع المواكب يستأنف الملا سلمان قراءة القصائد ولحين اكمال إنفضاض مجلس العزاء وتفرق الحاضرين

أما مجلس العزاء الملكي فبعد تتويج الملك يوم 1921/8/23 والذي صادف يوم الغدير وبعد أيام صادف أول أيام عاشوراء حيث ذهب الملك فيصل الاول لمشاركة المواكب الحسينيه في الصحن الكاظمي وشاهد مجالس عزاء الكاظمية حيث قرر إنشاء مجلس عزاء ملكي وموكب حسيني ملكي في الكاظميه وتولى الشيخ كاظم آل نوح الكعبي أمور هذا المجلس واستمر الى وفاة الملك سنة 1932

ومواكب العزاء في عاشوراء وتسمى (السبايه) حيث كانت الاستعدادات لمواكب عاشوراء من شهر ذي الحجة في بغداد ويتم صبغ الجلابيب (الدشاديش) واليشاميغ غطاء الرأس والعرقچينات غطاء الرأس الصغير باللون الاسود وتعلق الاعلام السود وتفتح الجلابيب من الظهر على شكل مربعين منفصلين في الظهر لكي تكون محالا لضرب السلسله الحديديه المسماة بالزنجيل في السبايات

واستعدادا لهذه المناسبه تنظف المشاعل النفطيه وتجدد خرق الاشتعال وتحضر أوعية النفط وتهيأ أدوات الموسيقى الخاصة بهذه المناسبه والتي تماثل المارشالات العسكريه من موسيقى حماسيه وموجات حزن على هذه المناسبه حيث النقارات والتي تشبه الطبل الدائري وعادة ما يكون جلدها من نوع الغزال الجيد ويضرب عليها بعصاتين من الخيزران الرقيق جدا برأس مدور ويصاحب ذلك ضاربو الصناجات النحاسيه الصفراء ويحدد طريق الموكب الحسيني ذهابا وايابا واماكن التوقف ويكون مقرئ الموكب واللطامة على الصدور معروفون في المحله فلكل محلة مقرئها ورواديدها وكان علي الرادود مشهورا بهذه المهنة وان كان يتولى مهنة بيع وشي السمك في شارع أبي نواس حيث كنا نراه في هذا الشارع وتجمع نفقات المواكب قبل المناسبه من القادرين من أهل المحله ويطلب من أصحاب الخيول الاصيله المعتاده على ضرب الطبول والضوضاء تهيئة خيولهم ليوم التشابيه اي اليوم الاخير والذي يتم فيه تمثيل واقعة الاستشهاد

وتبدأ مسيرة الموكب بضاربي الزناجيل ويمشون على صفين متوازيين يفصل بينهما ستة أمتار عادة وفي وسطهم ضاربي النقاره والصناجات ورؤساء المحله ووجوهها والشقاوات فيها ويمشي الاطفال الصغار في وسط الموكب وبيدهم زناجيل صغيره من الفضه عادة ليضربوا ظهورهم خاصة اذا صدر من أهلهم نذراً لضرب الزنجيل أيام عاشوراء ويكون ضرب الظهر على نغم النقاره البطيئه حيث يشبه المسير المسير العسكري وبعدهم يأتي جوق اللطامه حيث يشكلون أجواقهم بصورة زوجية أما جوقان أو أربعه أو ستة أجواق

الجوق الاول من أربع جماعات يبدأ الربع الاول من شطري القول والربع الثاني يكمل الشطر الثاني اما الثالث فيقرأ الشطر الرابع ثو يتمه الجوق الرابع واذا طال الطريق يوقفهم الملا وينشدهم شطرين جديدين وكل بيتين او ثلاثه هنالك ردة يرددها كل جماعه حتى ينتهي الشاعر من قصيدته وتوضع على كتفيه الاكراميات من القماش ثم يعلن انتهاء اللطم بكلمة (جروا) من الجر أي انسحبوا أما في أيام التشابيه اي تمثيل الواقعة فأول ما يظهر تشبيه مسلم بن عقيل وفي اليوم السادس يخرج التابوت فيه جثه مغطاة بالدم وعلى صدر الجثه طيور مدجنه لكي لا تترك الموضع وقدم الجثه مصبوغه بالحناء وهي جثة القاسم الذي استشهد وهو عريس وفي اليوم السابع تخرج الخيول المزينه بالحرير والفضه والذهب وفي اليوم العاشر صباحا يبدأ الطبگ

أي معركة الطف النهائيه وفي الكرخ تكون ساحة بيت عائلة النواب التي ذكرناها حيث تكون محلا لتمثيل الواقعه وتبدأ المعركه وتستمر الى الظهر ويكون التطبير في اليوم العاشر ويشتهر الشقاوه في محلة الصدريه (گزگه) في حمل مشعل عاشور حيث تلصق عشرات المشاعل في خشبه من يرفعها يجب ان يكون قوي العضلات بحيث يتمكن من رفع المشاعل والنفط الخاص بها والدوران بالخشبه حيث كان موكب محلة الصدريه في الرصافه ثاني المواكب المشهوره في بغداد ويضم أكراد الصدريه والعوينه والدهانه وسراج الدين والهيتاويين والمحلات المجاوره حيث يبدأ الموكب من قهوة المختار حاج كاظم والى قهاوي الدسابيل الى بيت خضر التكمچي للاستراحه والى بيت السيد صالح العطار لأجل اللطم واستماع القصائد وهنالك موكب صغير لمحلات الدشتي وإمام طه وجامع المصلوب وباب الأغا وسوق الصفافير حيث ينظم هذا الموكب أحمد گنو وسلمان رزوقي والمقرئ ملا عبود مدرع ويتم توزيع التمن والقيمه مجانا لكل من يمر بالطريق .

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