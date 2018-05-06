الحزب الديمقراطي الكردستاني يستنكر ما صرح به المتحدث باسم الحكومة، ويصفه دعاية انتخابية

2018/05/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، “شيرزاد قاسم” اليوم الاحد، بأن الحزب يستنكر ما صرح به المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي حول ضغوطات تمارسها البارتي واليكيتي على الناخبين من قوى الامن الداخلي والبيشمركة في التصويت الخاص.

وقال “قاسم” في تصريح تابعته “نواة” ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يستنكر ما صرح به المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي حول ضغوطات تمارسها البارتي واليكيتي على الناخبين من قوى الامن الداخلي والبيشمركة في التصويت الخاص، مشيرا الى انها اقاويل للاستهلاك المحلي ولغاية انتخابية بحتة ولن تخدم العملية الديمقراطية في العراق.

واضاف “قاسم” انه اذا كان للحكومة ادلة دامغة وحقيقية فلتقدمها الى المحاكم العراقية وتسلك الطرق القانونية، مؤكدا على ان البارتي يؤمن بالعملية الديمقراطية وان الناخب في التصويت الخاص والعام احرار لمن يدلون اصواتهم.

واشار “قاسم” الى انه كان من الاجدر بالحكومة ان تتدخل بما يحصل في سهل نينوى من خروقات انتخابية وضغوطات تمارسها احزاب مدعومة بفصائل مسلحة على الناخبين وهذا ما يحصل ايضا في مناطق كركوك وصلاح الدين وديالى، لافتا الى ان اهالي هذه المناطق من المسحيين والايزديين والشبك لا يستطيعون ممارسة حقهم الدستوري بحرية.

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