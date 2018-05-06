السودان تعلن انسحابها رسمياً من التحالف الذي تقوده السعودية للحرب على اليمن

2018/05/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت مصادر رسمية سودانية أن حكومة الخرطوم أبلغت السعودية بصفة رسمية أنها لا تنوي تجديد القوات العسكرية السودانية التي تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية على الشعب اليمني بدءً من حزيران المقبل وفقاً لبروتوكول عسكري متفق عليه في غرفة العمليات.وأضافت المصادر أن القرار السوداني يبدو أنه اتُّخِذ بعد فترةٍ طويلةٍ من التفكير وبعد سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى من العسكريين السودانيين في حرب اليمن ، مشيرة الى أن الخرطوم ربما تخطط إلى إعادة توصيف دوره الجنود السودانيين وواجباتهم ضمن التحالف السعودي في ضوء ردود الفعل الشعبية العارمة الرافضة لمشاركة جنود من سلاح المُشاة السوداني بمعارك اليمن.وكانت صحيفة الأخبار السودانية كشفت قبل نحو شهرين عبر حوار نشرته للجنرال محمد حميداتي قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني والذي تحدث للصحيفة عن أن عدد القتلى من قواته في اليمن بلغ 412 جندياً منهم 14 ضابطاً.انتهىم .

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