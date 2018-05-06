2018/05/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / انجاز أكثر من 1500 معاملة للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم جراء عمليات الارهاب

06/05/2018 15:06:00 PM | عدد القراءات : 40

واع / بغداد

أفاد مصدر مخول في الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن انجاز أكثر من 1500 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم في بغداد والمحافظات خلال شهر نيسان الماضي.

وقال المصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إن "اللّجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخلال اجتماعاتها اليومية التي تعقد برئاسة ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وعضوية ممثلين عن وزارات، المالية، والعدل، والداخلية، والمفوضية العليا لحقوق الانسان، فضلا عن ممثل إقليم كردستان، ممثل ضحايا الإرهاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف انها "انجزت 1505 معاملة خاصة بالمواطنين المتضررة ممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية في بغداد والمحافظات خلال شهر نيسان لعام "2018، لافتا الى ان "اللجنة المركزية تعمل على انجاز الوارد من اللجان الفرعية بأسرع وقت ممكن من اجل تعويض المتضررين وتخفيف جزء من الضرر الذي لحق بهم".

واشار المصدر الى ان "اللّجنة المركزية لتعويض المتضررين أرسلت جميع المعاملات الصحيحة الى وزارة المالية لغرض تخصيص الأموال وتوزيعها على المتضررين عن طريق اللّجان الفرعية في وقت لاحق".

ت:ح.ك

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