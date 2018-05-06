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نيجيرفان بارزاني يطمئن الناخبين الكورد ويأمل الوحدة في بغداد
2018/05/06 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رجل يصوت في انتخابات برلمان كوردستان 2013-الصورة لإذاعة العراق الحر

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