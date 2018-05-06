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قيادي بالمجلس الوطني الكوردي: حزب الاتحاد الديمقراطي يتبنى عقلية مستبدة في كوباني
2018/05/06 | 15:40
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