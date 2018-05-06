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ثلث كوب من الجوز يحمي من السرطان
2018/05/06 | 16:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة فائدة جديدة قد تدفعك إلى تناول الجوز توصلت إليها دراسة أميركية جديدة، حيث أشارت إلى أن تناول ثلث كوب من الجوز لمدة 6 أسابيع يقلل بشكل كبير من إنتاج الأحماض الصفراوية الزائدة، إضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول السيئة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت هذه النتيجة بعد تحليل مستويات الكوليسترول السيء […]

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