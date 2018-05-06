كوريا الشمالية تحذر ترامب من استخدام لغة التهديد والوعيد قبيل لقاء كيم

2018/05/06 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..وجّهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنذرته فيه بوجوب التخلي عن لغة التهديد والوعيد والضغوط قبل اللقاء المتوقع مع زعيمها كيم جونغ أون.ويأتي هذا التحذير قبيل انعقاد أول لقاء بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين البلدين وإحلال السلام والمصالحة في […]

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