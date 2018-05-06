دولة القانون: الحديث عن ولاية ثانية لحيدر العبادي سابق لأوانه

2018/05/06 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب عن دولة القانون زينب السهلاني، اَن الحديثَ عن دعم ِرئيسِ الوزراء الحالي حيدر العبادي لولايةٍ ثانية، سابقٌ لأوانِه.

وأضافت أن الكتلة العابرة للطائفية ستُشَكل ، حالَ اعلانِ نتائج الانتخابات بين القوى الوطنية المخلصة للعراق.

واكدت اَن الامر مرتبطٌ بحصول الكتل، على أكبرِ عددٍ ممكن من المقاعد البرلمانية، وهذا ما ستحددُهُ، نتائجُ الانتخاباتِ البرلمانية المقبلة.

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