الأحد 6 أيار 2018 م (20 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


اسرائيل تطلق مبادرة للشعب العراقي
2018/05/06 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجموعة من اليهود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسرائيل تطلق مبادرة للشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسرائيل تطلق مبادرة للشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).


كامل التفاصيل في: كوردستان 24 ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حملات الانتخابات العراقية تستثني مخيمات النازحين
⋙ بالفيديو.. العبادي يفتتح محطة ضخ ps1 من مشروع قناة شط العرب الاروائية في محافظة البصرة
⋙ سارة جوانمردي تخطف بطاقة التأهل إلي باراولمبية اليابان عام 2020
⋙ حسن احمد: ضبابية الدوري الكروي تصعب مهمة النفط في البطولة العربية
⋙ كارديف سيتي يعود للدوري الإنكليزي الممتاز
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. العبادي يفتتح محطة ضخ ps1 من مشروع قناة شط العرب الاروائية في محافظة البصرة
⋙ فيديو| الشرطة الصينية تبحث عن سائح سرق «دولفين» من أحد شواطئها
⋙ بالصور.. هكذا انتخب سياسيو لبنان
الأكثر شيوعا