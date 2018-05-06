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تفاصيل مشاركة اللبنانيين في عرسهم الانتخابي
2018/05/06 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة بعد طول انتظار، بدأ اللبنانيون منذ صباح اليوم الأحد التدفق بحماس على مراكز الاقتراع في لبنان لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ نحو عقد.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا، مع تسجيل تأخير تراوح بين 5 إلى 10 دقائق في بعض المراكز نظرا لحرص الأجهزة الأمنية على تأمين […]

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