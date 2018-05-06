بالفيديو .. ماذا فعل طيار كاد ان يتسبب بأكبر كارثة في تاريخ الطيران؟

2018/05/06 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كاد طيار أن يتسبب في أكبر كارثة بتاريخ الطيران المدني، خلال رحلة تابعة للخطوط الكندية.وحسب الفيديو الذي نشرته منصة المجلس الوطني لسلامة النقل على موقع "تويتر"، ارتكب قائد الرحلة بطائرة إيرباص "A320"، أخطاءً فادحة بعدما توجه للهبوط في الممر الرئيسي المزدحم بالطائرات المستعدة للإقلاع بدلاً من مدرج الهبوط وذلك في مطار سان فرانسيسكو.وتدارك قائد الطائرة ذلك الأمر في اللحظات الأخيرة، وحلق عاليا ليتفادى الاصطدام مع الطائرات الأخرى.وأوضحت المنصة الاجتماعية للمجلس الوطني لسلامة الطيران، بأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.انتهى

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