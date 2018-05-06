الاعلام الامني: القبض على قيادي بداعش والعثور على اسلحة ومتفجرات في ديالى

2018/05/06 | 16:55

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المعلومة/ بغداد…

أعلن مركز الإعلام الأمني, الأحد, القبض على المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ (ولاية ديالى) والعثور على اسلحة ومتفجرات في ديالى.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع استخبارات فرقة المشاة الخامسة تلقي القبض على المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ (ولاية ديالى)”.

وأضاف رسول, أن “القوات الأمنية توصلت من خلال المعتقل إلى مضافة احتوت على (22 قنبرة هاون عيار 60 ملم و20 قداحه تفجير و 20 حشوة دافعة و 15 دائرة كهربائية وسبع اطلاقات قاذفة 40 ملم k4 وبندقيتين M16 وأربعة هواتف مسلكة بالإضافة إلى رمانات يدوية ورمانات قاذفة ومخازن عتاد بندقية وجهاز كاتم وناظور بندقية و أسلاك وفيش وجعبة صدرية”.



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