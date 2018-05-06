الاستخبارات العسكرية: القبض على المسؤول الإداري لما يسمى بـ”ولاية ديالى”

2018/05/06 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على المسؤول الإداري لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ”ولاية ديالى” التابع لتنظيم داعش.وقال بيان للاستخبارات العسكرية تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع استخبارات فرقة المشاة الخامسة ألقت القبض على المسؤول الإداري لأحد القواطع […]

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