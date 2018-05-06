انتحار شاب باطلاق النار على نفسه وسط كركوك

2018/05/06 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني في كركوك، الأحد، بانتحار شاب من خلال اطلاق النار على نفسه وسط المحافظة.يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والحاجة للمال، فضلا عن التغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

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