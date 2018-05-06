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تنظيم ندوة للتعريف بآلية التصويت الخاص في نينوى
2018/05/06 | 17:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نينوى – واع خاص نظم مكتب انتخابات نينوى اليوم الاحد، ندوة تثقيفة للقوات الأمنية لتوضيح عملية التصويت الخاص .

وقال مسؤول العلاقت في مكتب انتخابات نينوى فرحان الكيكي لوكالة (واع): ان “مكتب المفوضية في المحافظة نظم ندوة تثقيفية للقوات الامنية في مقر قيادة شرطة نينوى للتعريف بالية التصويت الخاص والمستمسكات المطلوبة منهم يوم الاقتراع، فضلا […]

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