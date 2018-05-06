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بعثة إيطالية تحسم الجدل وتثبت عدم وجود غرف خلف مقبرة توت عنخ آمون
2018/05/06 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت نتائج أبحاث جيوفيزيقية أجرتها البعثة العلمية التابعة لواحدة من أكبر الجامعات التقنية الإيطالية عدم وجود غرف خلف مقبرة الفرعون المصري "الصغير" الملك توت عنخ آمون.

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